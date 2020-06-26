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26.06.2020 - 21:04 | | AA

Şili'de corona virüsten ölenlerin sayısı 5 bini geçti

Şili'de yeni tip corona virüs (covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bini aştı.

Şili'de corona virüsten ölenlerin sayısı 5 bini geçti

 

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 165 artarak 5 bin 68'e, vaka sayısı da 4 bin 296 artarak 263 bin 360'a çıktı.

Nüfusu 7 milyonu aşan ve başkent Santiago'yu da kapsayan Metropolitan bölgesi, 208 bin 862 vaka ve 4 bin 342 ölü sayısıyla ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Nüfusu 19 milyonu aşan Şili, Güney Amerika'da Brezilya ve Peru'nun ardından en çok vakanın görüldüğü ülke oldu.

Şili'de 16 Mayıs'ta başta Metropolitan bölgesinde ilan edilen karantina, ülkenin çeşitli bölgelerinde de yürürlüğe konmuş ve 3 Temmuz'a kadar uzatılmıştı.

Sağlık Bakanlığı, geçen hafta doğrulanmış Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısına eklenmeyen, 3 binden fazla muhtemel virüs kaynaklı ölümün olduğunu açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.
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