Şimdi de eşinin ölümüyle yıkıldı

ABD yapımı ‘Saturday Night Fever’ ve ‘Grease’ filmlerinin unutulmaz aktörü John Travolta’nın 29 yıldır evli olduğu eşi Kelly Preston (57) meme kanserinden öldü. Travolta (66) Instagram’daki paylaşımında “Üzülerek söylemek isterim ki güzel eşim Kelly, 2 yıldır mücadele ettiği meme kanseriyle savaşını kaybetti. Birçok kişinin sevgisi ve desteğiyle cesur bir şekilde savaştı. Ben ve ailem, doktorlarına ve hemşirelere, onun yanında olan çok sayıdaki arkadaşına ve sevdiklerine sonsuza kadar minnettar kalacağız. Kelly’nin sevgisi ve hayatı hep hatırlanacak. Annelerini kaybeden çocuklarıma vakit ayırmak için bir süre buradan (sosyal medya) uzak kalacağım” açıklamasını yaptı.

Büyük aşkın dramı

John Travolta, kendisi gibi oyuncu olan eşi Kelly Preston ile birlikte yer aldığı 1989 yapımı “The Experts” filminin çekimlerinde tanışmıştı. Birbirlerine aşık olan çift, 1991’de evlenmişti.

Ancak Travolta ailesi daha önce ilk çocukları Jett’in Bahamalar’daki tatillerinde hayatını kaybetmesiyle büyük bir trajedi yaşamıştı. Şu anda 20 yaşındaki Ella ve 9 yaşındaki Benjamin isimli iki çocuğu olan çift, oğullarının ölümünün ardından oyunculuğa dönse de pek çok kez hayatlarının artık eskisi gibi olmadığını söylemişti.

Suçlamalara hedef oldular

Kelly Preston - John Travolta çiftinin ‘Kawasaki Sendromu’ndan muzdarip olan otizmli oğlu Jett, 2009 yılında 16 yaşındayken Bahamalar’da banyoda bilinçsiz bir şekilde bulunmuştu. Nöbet geçirdikten sonra başını küvete çarpan Jett’in hastanede öldüğü açıklanmıştı. Ancak, oğullarının ölümünü “hayatlarındaki en kötü şey” olarak tanımlayan Travolta çifti, acılarını yaşarken büyük bir suçlamayla karşı karşıya kalmıştı.

Şoför tehdit etmişti

Ambulans şoförü Tarino Lightbourne, Travolta’nın oğlunun Bahamalar’daki bir hastaneye götürülmesini reddettiği bir belgeye imza attığını öne sürerek aileyi “gizli belgeleri yayınlamakla” tehdit etmişti. Lightbourne, Jett’in ölümünden sorumlu tuttuğu çiftten 25 milyon dolar alabilmek için dava açmıştı. Çift, suçlama nedeniyle ifade verdikten sonra dava düşmüştü. Travolta ailesi bu davanın kendilerine çok acı çektirdiğini, karşı dava açmayacaklarını belirterek “Bu olayı arkalarında bırakmak istediklerini” açıklamıştı.

Presley ailesinde büyük acı

1977’de ölen ABD’li Rock’n Roll kralı, ünlü şarkıcı Elvis Presley’in torunu Benjamin Keough (27) kendini silahla vurarak hayatına son verdi. Şarkıcının kızı Lisa Maria Presley’in oğlu olan Benjamin dedesine benzerliğiyle biliniyordu. Ailenin yakınları, anne Presley’in büyük bir acı içinde olduğunu belirterek, “Onu avutamıyoruz ama ikiz çocukları ve kızı Riley için güçlü kalmaya çalışıyor” dedi. Benjamin Keough dedesi gibi müzik kariyerini seçmiş ve 2009’da Universal Records ile 5 milyon dolarlık bir kontrat imzalamıştı. Ancak Keough bu anlaşma çerçevesinde bugüne kadar herhangi bir albüm piyasaya çıkarmamıştı.