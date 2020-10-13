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13.10.2020 - 07:00 | | NAMIK DURUKAN Ankara

Sincar’da sadece Irak bayrağı olacak

Bağdat ile Erbil yönetimleri arasında imzalanan anlaşma kapsamında Sincar bölgesindeki yönetim merkezi idareye, güvenlik ise orduya devrediliyor. Bölgedeki silahlı grupların kurumlara bayrak asmaları yasaklanırken, bölgede sadece Irak bayrağı dalgalanacak.

Sincar’da sadece Irak bayrağı olacak
NAMIK DURUKAN Ankara

 

Terör örgütü PKK ve Haşdi Şabi’nin Sincar’dan çıkarılması için Irak merkezi yönetimi ile Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi arasında imzalanan anlaşma ile bölgenin silahsızlandırılmasına yönelik süreç başladı.

Irak ordusu, bölgenin güvenliğini devralmaya hazırlanırken, merkezi yönetim, sivil ve resmi kurumları yeniden elden geçirmek için bölgeye heyet gönderecek. Irak Ordusu Müşterek Harekât Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Tahsin el Khafaji, Sincar’ın doğrudan komutanlığın gözetimi altında olacağını, bölge içinde ve çevresinde de merkezi ordu kuvvetlerinin konuşlandırılacağını açıkladı.

Khafaji, imzalanan anlaşmada bayrak maddesi de olduğunu belirterek, Irak ordusunun Sincar’da kontrolü sağlamasıyla bölgedeki grupların bayraklarının kaldırılacağını ve Irak bayrağı haricinde bayrak dikilmesinin engelleneceğini bildirdi.

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