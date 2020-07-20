Sınırda gergin bekleyiş

Ermenistan ordusunun top atışları da dahil gerçekleştirdiği saldırıları geri püskürten Azerbaycan askerleri, karşı taraftaki tüm hareketliliği her saniye gözlemliyor. Yaşanan en küçük bir hareketlilik, modern silah ve gözlem araçlarıyla donatılan Azerbaycan askerleri tarafından anında komutanlığa iletiliyor.

Mevzilerini koruyan subaylardan Yüzbaşı Penah Maşıyev, gözetim ve kontrolü güçlendirdiklerini, düşmanın Azerbaycan’a bir adım bile atmasına müsaade etmeyeceklerini söyledi. Maşıyev, Türkiye’den gelen destek mesajlarıyla gururlandıklarını ve morallerinin daha da yükseldiğini sözlerine ekledi.

Bu arada Ermenistan’ın saldırılarının ardından Azerbaycanlılar da tek yürek oldu. Ülkenin dört bir yanından Seferberlik ve Askerlik Devlet Hizmeti’ne gönüllü askerlik başvurusu yağdı. Bu çerçevede 48 saatte yaklaşık 24 bin Azerbaycanlının, gönüllü asker olmak için başvurduğu kaydediliyor.