Sınırlar arası aşk mektubu tartışması

geçen pazartesi günü alınan karara göre Danimarka’da beraber olduğunuz kişiyle görüşmek istiyorsanız sınır polisine, birlikte çekilmiş fotoğraflarınızı, özel mesajlarınızı ya da aşk mektuplarınızı göstermek zorundasınız. Uygulama özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle büyük tartışma yarattı. Danimarka Emniyet Genel Müdür yardımcısı Allan Dalager Clausen, uygulamanın yetkilileri kandırarak sınırı geçmek isteyenlere karşı alındığını söyledi. Liberal Parti milletvekili Kristian Hegaard Twitter’den, “Bir ülkeye girmek için partnerinden samimi fotoğraflar ve metinler gösterilmesinin istendiği başka bir ülke duymadım” yazarak tepki gösterdi.

Hükümetin kararı, Danimarka-Almanya sınırında, bazı çiftlerin sosyal mesafeye uyacak şekilde kahve içerken görüntülenmesi sonrasında alındı. Sosyal medyada viral olan bu ‘buluşmalardan’ birinde, 85 yaşındaki Danimarka vatandaşı Inga Rasmussen ile 89 yaşındaki Alman vatandaşı Karsten Tüchsen Hansen, ^Salgın bizi durduramaz” diyerek sınırın kendi ülkelerinin tarafında kalacak şekilde bir araya gelmişti.