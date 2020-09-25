MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Sırbistan, Türkiye ile dostane ilişkilerini daha fazla geliştirmek istiyor
ABONE OL
25.09.2020 - 22:27 | | AA

Sırbistan, Türkiye ile dostane ilişkilerini daha fazla geliştirmek istiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İstanbul'da görüşen Sırp lider Aleksandar Vucic, bölgede önemli bir etkiye sahip Türkiye ile ilişkilerini gelecekte daha da geliştirmek istediklerini söyledi.

Sırbistan, Türkiye ile dostane ilişkilerini daha fazla geliştirmek istiyor

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye'nin bölgede önemli bir etkiye sahip olduğunu vurgulayarak, "(Türkiye ile) En iyi düzeydeki dostane ilişkilerimizi korumak ve gelecekte daha da geliştirmek istiyoruz." dedi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da görüşen Vucic, Sırp medyasına görüşme hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmede Sırbistan'daki otoyol projeleri, yeni yatırım alanları ve siyasi konuları ele aldıklarını aktaran Vucic, ayrıca Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek üçlü zirve toplantıları ile Sırbistan'da inşa edilmesi planlanan ortak sanayi bölgesi hakkında da fikir alışverişinde bulunduklarını dile getirdi.

Sırbistan ile Kosova arasındaki diyalog sürecini de görüştüklerini söyleyen Vucic, "Sayın Erdoğan'ın bu mesele hakkındaki tutumunu dinledim ve ben de tutumumuzu kendisine anlattım. Kendisi Sırbistan'a karşı saygıyla yaklaşıyor." ifadelerini kullandı.

Vucic, Sırbistan'a saygı duyan herkese aynı çerçevede karşılık verdiklerini belirterek, Türkiye ile hiçbir konuda fikir ayrılığı yaşamak istemediklerini vurguladı.

İki ülke arasında mükemmel bir iletişim olduğunun altını çizen Vucic, "Bu bizim açımızdan çok önemli, zira Türkiye en önemli bölgesel güçlerden biri olmasının yanı sıra dünya çapında da her geçen gün daha önemli bir konuma gelen bir güç." şeklinde konuştu.

Vucic, Türkiye'nin coğrafi, ekonomik, kültürel ve diğer potansiyelinin çok büyük olduğunu kaydederek, Türkiye ile iyi ilişkilerin Sırbistan için önemine işaret etti.

Türkiye'nin bölgede önemli bir etkiye sahip olduğunu kaydeden Sırp lider, "(Türkiye ile) En iyi düzeydeki dostane ilişkilerimizi korumak ve gelecekte daha da geliştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

    Atmaca'ya yeni özellik! Yurt dışından büyük ilgi varRoketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi olan ve yurt dışından da ilgi gören "Atmaca"nın teslimatlarına bu sene sonu itibarıyla başlanacağını aynı füzenin karadan karaya versiyonu için de çalışma yaptıklarını bildirdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! 26 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı! İşte kazanan numaralar...

    Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! 26 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı! İşte kazanan numaralar...

    Emeklilik için kötü haber! Gecikme riski var

    Emeklilik için kötü haber! Gecikme riski var

    İSPARK'ın kiraya verdiği alanlara kazık çakıyorlar

    İSPARK'ın kiraya verdiği alanlara kazık çakıyorlar

    26 Eylül bugünkü koronavirüs tablosu! Son dakika Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? İşte güncel tablo...

    26 Eylül bugünkü koronavirüs tablosu! Son dakika Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? İşte güncel tablo...

    Sıradaki Haber