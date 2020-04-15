Sırbistan’a yardım için büyük yarış!

Sırbistan’a koronavirüsle mücadele kapsamında ilk yardım ve uzman gönderen ülke Çin oldu. Ülkenin Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Çin bayrağını öperek teşekkür etti, yardıma koşmayan Avrupa’yı topa tuttu. Kısa süre sonra bu kez Sırbistan’a Rusya yardım gönderdi. Son olarak da Avrupalılar “hep orada olduklarını” belirterek, şimdiye kadar Sırbistan’a yaptıklarının, Rusya ve Çin’in toplam yardımlarından daha fazla olduğunu vurguladı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, olağanüstü hal ilan ettiği 15 Mart’ta, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in “sağlık malzemelerinin birlik dışına ihracını yasaklayacaklarını” ima eden sözleri üzerine kendini tutamamış ve halka seslenirken “Avrupa dayanışması yok. Bu bir peri masalıydı. Sadece yardım edebilecek olanlara, yani Çin’e, özel mektup gönderdim” demişti.

Aralık ayında yapılan bir ankete göre, çok sayıda Sırp, son 20 yılda Rusya veya Çin’in kendilerine en fazla yardım yapan ülke olduğunu düşünürken, gerçekte AB, iki ülkeden de 100 kat fazla yardım yaptı.