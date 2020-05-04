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04.05.2020 - 22:17 | | AA

Sırbistan'da corona nedeniyle ertelenen seçimlerin yapılacağı tarih belli oldu

Sırbistan'da yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen genel ve yerel seçimler, 21 Haziran'da yapılacak.

Sırbistan'da corona nedeniyle ertelenen seçimlerin yapılacağı tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, başkent Belgrad'da yaptığı açıklamada, 26 Nisan'da yapılması planlanan ancak Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde ertelenen seçimlerin 21 Haziran Pazar günü gerçekleşeceğini duyurdu.

Seçim kampanyaları kapsamında düzenlenecek mitinglerin açık alanlarda yapılacağını ifade eden Vucic, "Mitinglerin düzenlenebilmesine ilişkin uzmanların görüşünü alacağız. Durum tamamen salgının gidişatına bağlı." dedi.

Vucic, seçim günü uyulacak kuralların da uzmanların tavsiyeleri üzerine belirleneceğine işaret ederek "Bu zor sürecin ardından önemli olan demokratik bir atmosfer oluşturmak ve halkın Sırbistan'ın çıkarlarını düşünerek karar vermesini sağlamak olacaktır." diye konuştu.

Genel seçim en son 2016'da yapılmıştı

Sırbistan'da son olarak 2016'da yapılan genel seçimi, Vucic'in genel başkanlığını yaptığı Sırp İlerleme Partisi (SNS) kazanmıştı.

250 sandalyeli Sırbistan Meclisine, yüzde 5 seçim barajını geçen partilerin milletvekillerinin yanı sıra azınlık kontenjanından seçilen isimler girebiliyor.

Bu arada can kaybının 197'ye yükseldiği Sırbistan'da vaka sayısı da 9 bin 557 olarak açıklandı.

 

 

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