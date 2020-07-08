MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Sırbistan'da corona virüs protestosu! Ortalık karıştı
ABONE OL
08.07.2020 - 03:09 | | AA

Sırbistan'da corona virüs protestosu! Ortalık karıştı

Sırbistan'da son günlerde yeni tip coronavirüs (Covid-19) vakalarında yaşanan artışın ardından dün açıklanan yeni tedbirlere tepki amacıyla başkent Belgrad'da düzenlenen protestoda, polisle göstericiler arasında arbede yaşandı.

Sırbistan'da corona virüs protestosu! Ortalık karıştı

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in, Belgrad'da hafta sonu yeniden sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklamasının ardından ulusal meclis binası önünde toplanan binlerce gösterici, binaya zorla girmeye çalışınca polis müdahalesi ile karşılaştı.

Meclis önündeki emniyet güçleri, kendilerine sert cisimler atan göstericilere göz yaşartıcı gazla karşılık verince, göstericiler meclis önünden şehrin farklı bölgelerine dağıldı.

Meclis etrafına takviye polis kuvvetleri sevk edilirken, yaşanan olaylarda yaralananların olduğu ve bazı polis araçlarının da yakıldığı bildirildi.

Sırbistanda corona virüs protestosu Ortalık karıştı

Şehrin farklı bölgelerinde çöp konteynerlerini ateşe veren gösterciler, polisin müdahalesi ile sokak aralarına dağıldı. Polisin bazı göstericileri gözaltına aldığı görüldü.

Başbakan Ana Brnabic, her demokratik ülkede olduğu gibi Sırbistan'da da bu gece yaşananlara ilişkin hukuksal süreç başlatılacağını açıklarken, Emniyet Genel Müdürü Vladimir Rebic de olaylarda çok sayıda polisin yaralandığını duyurdu.

Göstericiler, Cumhurbaşkanı Vucic karşıtı, "İhanet", "Kosova", "Hırsızlar" ve "İstifa" sloganları attı.

Sırbistan'da son 24 saatte 13 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 330'a, vaka sayısının ise 16 bin 719'a çıktığı açıklanmıştı. Salgının başından beri 1 günde en fazla can kaybı yaşanırken, başkent Belgrad'da bazı yeni tedbirler alınmıştı.

Sırbistanda corona virüs protestosu Ortalık karıştı

Aleksandar Vucic, Belgrad'da durumun oldukça vahim olduğunu belirterek, şehirde 5'ten fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklandığını ve cumadan pazartesi gününe kadar yeniden sokağa çıkma yasağı uygulanacağını bildirmişti.

Jandarmadan corona denetimiİstanbul'da jandarma ekipleri sorumluluk bölgelerindeki eğlence mekanlarında yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirlerine yönelik denetim yaptı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gece yarısı çok feci kaza! İki genç kız hayatını kaybetti

Gece yarısı çok feci kaza! İki genç kız hayatını kaybetti

Yüz binlerce çalışanı kapsıyor! O paraları faiziyle geri ödersiniz...

Yüz binlerce çalışanı kapsıyor! O paraları faiziyle geri ödersiniz...

CHP'de kurultay kulisleri hareketli

CHP'de kurultay kulisleri hareketli

Birkaç gün içinde 14 büyükbaş hayvan ölmüştü... Kapatıldı

Birkaç gün içinde 14 büyükbaş hayvan ölmüştü... Kapatıldı

Sıradaki Haber