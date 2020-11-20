Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği koronavirüsten öldü

Sırp Ortodoks Kilisesi (SPC) Patriği İrinej, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

SPC'den yapılan yazılı açıklamada, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki "Karaburma" Askeri Hastanesi'nde bir süredir Kovid-19 tedavisi süren İrinej'in bu sabah yaşamını yitirdiği bildirildi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de sosyal medya hesabından İrinej'in fotoğrafını paylaşarak, "Sizi tanımak benim için onurdu. Sizin gibiler asla gelmez." ifadelerini kullandı.

Test sonucunun pozitif çıkmasının ardından 4 Kasım'da hastaneye kaldırılan Sırp dini liderin sağlık durumu dün kötüleşmişti.

Gerçek adı Miroslav Gavrilovic olan İrinej, Sırbistan'ın Cacak şehrinde 1930'da dünyaya geldi. Kosova'nın Prizren şehri ve Belgrad'daki Ortodoks okullarında eğitim alan Gavrilovic, 1959'da "İrinej" kilise adını aldı.

Kilise bünyesinde farklı görevler üstlenen İrinej, 2010'da kilise konseyi tarafından patrik olarak seçildi.