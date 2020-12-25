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HaberlerDünya Haberleri Şişme kadınla evlendikten sonra 'bozulduğunu' söyledi
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25.12.2020 - 15:32 |

Şişme kadınla evlendikten sonra 'bozulduğunu' söyledi

Kazak vücut geliştirmeci, eşi şişme kadın Margo'nun Noel'den önce "bozulduğunu" söyledi.

Şişme kadınla evlendikten sonra 'bozulduğunu' söyledi

Yuri Tolochko, geçen yıl Margo'yla evlilik planlarını açıkladığında paylaşımları internette viral olmuştu.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle planlarını ertelemek durumunda kalan sporcu, kasım ayında resmi olarak Margo'yla evlendiğini duyurmuştu.

Sporcu evlenmeden önce Rusya'da bir televizyon programına katılmış, Margo'ya "Seni üzmeyeceğim, göreceksin" demişti. Adam ayrıca şişme kadına evlilik öncesi estetik ameliyat da yaptırmıştı.

Tolochko, yılbaşını birlikte geçirmeyi planladıklarını, Margo'yla bir araya gelebilirlerse bunun kendisi için gerçek bir "hediye" olacağını söyledi.

"Şu anda arızalandı ve tadilatta. Başka bir şehirde. İyileşmesi ikimiz için de büyük mutluluk olacak."

Sporcu, evlilikten sonraki sürece ilişkinse şu yorumları yaptı:

"Genel olarak Margo'yu kıskanmaya başladım. Birçok erkek de benzer şekilde düşünürdü. Evlilikten sonra, Margo'yla ilgili paylaşımları azalttım. Instagram kullanmasını yasakladım. Belki de çok cimri davranıyorumdur. Fakat Margo'yla olmanın güzelliği de burada; böyle davransam da aldırış etmiyor."

Kaynak: Independent Türkçe

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