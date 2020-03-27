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27.03.2020 - 00:37 | | AA

Sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin corona virüse karşı kullanımına izin verildi

Gelen son dakika haberine göre; Fransa'da sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin yeni tip corona virüse (covid-19) karşı kullanılmasına izin verildi.

Sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin corona virüse karşı kullanımına izin verildi

 

Resmi Gazete'de yayımlanan Başbakanlık Kararnamesi'nde, klorokinin covid-19'un tedavisinde doktor kontrolünde kullanabileceği belirtildi.

Ülkede, Kovid-19'un tedavisinde klorokinin kullanımını en çok savunanlardan Marsilya'daki Akdeniz Enfeksiyon Enstitüsü Genel Direktörü Prof. Dr. Didier Raoult, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bu karardan dolayı Sağlık Bakanı Olivier Veran'a teşekkürlerini iletti.

Fransız hükümeti, klorokinin ihracatını yasakladı.

Klorokin ile virüse yakalananların yüzde 75'i iyileşti

Dr. Raoult, klorokini yeni tip corona virüse yakalanan 24 kişide test etmiş, hastaların yüzde 75'i de iyileşmişti.

Fransız ilaç şirketi Sanofi tarafından yapılan açıklamada, klorokinin 300 bin dozunun virüse karşı kullanılacak aşının geliştirilmesine katkıda bulunacağı belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan corona virüse karşı tüm ülkelere ortak mücadele çağrısıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile tüm ülkelerin ortak mücadele yürütmesi gerektiğini bildirdi.
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