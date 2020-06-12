'Siyahlar el yıkamadıkları için corona virüsten daha çok etkileniyor olabilir mi?'

Ohio eyaletinin Cumhuriyetçi senatörü, "Afro-Amerikalıların ve beyaz olmayan diğer kişilerin" Covid-19'dan daha fazla muzdarip olma nedeninin "diğerleri gibi ellerini yıkamamaları" olduğunu öne süren yorumları sebebiyle kınandı.

Steve Huffman bu açıklamaları, Ohio'da ırkçılığın halk sağlığı krizi olarak ilan edilip edilmemesine dair salı günü yapılan oturum sırasında paylaştı.

Senatör, "Afro-Amerikalılar arasında kronik hastalık oranlarının daha yüksek olduğunu ve bu durumun da onları Covid'den ölmeye daha müsait hale getirdiğini görüyorum. Ama neden sadece Kovid'e yakalanmaya daha müsait hale getirmiyor?" diye sordu.

Huffman şöyle devam etti: "Bunun sebebi, Afro-Amerikalıların ve beyaz olmayan öteki kişilerin diğerleri gibi ellerini yıkamamaları olabilir mi? Ya da maske takmamaları? Veyahut kendi aralarında sosyal mesafe uygulamamaları? Vakaların neden daha yüksek olduğunun açıklaması bunlar olabilir mi?"

Aynı zamanda acil servis doktoru olan Huffman, daha sonra The Washington Post'a yaptığı açıklamada, o soruları "cevap beklemeden öylesine sorduğunu" belirtti.

Ohio Azınlık Sağlığı Komisyonu'nun Başkanı Angela Dawson, "Bu sözler, ülkenin önde gelen tıp uzmanlarının görüşünü yansıtmıyor" dedi.

Dawson, "Tüm nüfus gruplarının ellerini yıkaması gerekiyor mu? Kesinlikle öyle bayım ama bu insanların neden daha savunmasız olduğuna dair tutarsızlığı da mantığı da burada bulamazsınız" diye konuştu.

Huffman'ın salı günü kısa sürede tepki çeken yorumları, George Floyd'un 25 Mayıs'ta Minneapolis polisinin gözaltısı esnasında öldürülmesinin ardından sistemik ırkçılığa karşı başlatılan gösterilerin yaşandığı bir sırada geldi.

Cleveland'den Demokrat Kongre üyesi Stephanie Howse, "Kurumlarımızın derinlerine kök salarak içselleştirilmiş ırkçılıkla ve siyahi Amerikalıların anlamlı bir değişim elde etmesinin önünde her daim dikilen engellerle ilgili konuşurken tam olarak bundan bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

Eyalet temsilcisi, "kirli" klişesinin, ABD tarihi boyunca siyahi Amerikalıları ezmek için kullanıldığını ekledi.

Dilediği özürde Huffman, "Maalesef, herhangi bir kasıt taşımayan münasebetsiz bir şekilde, incitici olarak algılanan bir soru sordum ve aslında tam tersini kastetmiştim. Kovid-19'un beyaz olmayanları neden daha büyük oranda etkilediğine odaklanmaya çalışıyordum çünkü gerçekten de tüm sebepleri bilmiyoruz" dedi.

ABD'de siyahi Amerikalıları orantısız şekilde etkileyen salgının başlamasından bu yana vaka sayısı çarşamba gecesi itibarıyla iki milyona ulaşmıştı.

Kaynak: Independent Türkçe