Slovakya'yı sarsan gazeteci cinayetinde beraat

Slovakya'da Şubat 2018'te 27 yaşındaki araştırmacı gazeteci Jan Kuciak ile nişanlısı Martina Kusnirova'yı öldürmeye azmettirmekle suçlanan iş insanı Marian Kocner, Pezinok'ta görülen davada delil yetersizliğinden beraat etti.

Mahkeme heyeti başkanı Ruzena Sabova, Kocner ve diğer sanık Alena Zsuzsova'nın cinayet emrini verdiklerine dair yeterli kanıt tespit edilemediğini, bu nedenle sanıkların beraatine karar verildiğini açıkladı. Sabova, Kocner'i ruhsatsız silah bulundurmaktan ise 5 bin euro para cezasına mahkum ettiklerini belirtti. Soruşturma kapsamında Kocner'in evinde yapılan aramada 60 mermi de bulunmuştu.

Gazeteci Kuciak, İtalyan mafyası ile Slovak hükümeti arasındaki bağlantıları araştırdığı dönemde evinde nişanlısı ile birlikte ölü bulunmuştu. Cinayeti işlediği sabit görülen eski asker Miroslav Marcek ise geçen Nisan ayında 23 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kocner'in şirketleri hakkında araştırmalar yapmıştı

Gazeteci Kuciak, iş insanı Kocner'in pek çok yatırımı ve şirketi hakkında araştırmalar yürütmüş, yaptığı haberlerin ölümünden sonra yayınlanmasıyla da ülkede hükümet karşıtı geniş çaplı gösteriler düzenlenmişti. Kitlesel gösterilerin yayılmasıyla Slovak hükümeti üzerindeki baskı da artmış, önce dönemin başbakanı Robert Fico, akabinde de içişleri bakanı Robert Kalinak istifa etmek zorunda kalmıştı. Gösteriler ile birlikte ülkede 2019'da hukukçu ve yolsuzlukla mücadele aktivisti Zuzana Çaputova da Slovakya Cumhurbaşkanı seçilmişti.

Slovakya'da yaşanan cinayet, komşularında olduğu gibi popülizm akımının etkili olmadığı düşünülen ve Avrupa Birliği'ne geçişte büyük sorunlar da yaşamayan ülkede yi büyük bir siyasi ve toplumsal sarsıntıya sürüklemiş, ülke "Araştırmacı gazetecilik yapanlara gözdağı verilen, onları tasfiye eden otokratik bir ülke mi oluyor?" tartışmasının başlamasına neden olmuştu.

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe