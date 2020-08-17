Snowden’a af gündemde

Trump, bir soru üzerine Amerikan devletine ait gizli bilgileri sızdırdığı iddiasıyla aranan Edward Snowden’ı affedebileceği konusunda kapıyı açık bıraktı. Trump, “Snowden’a af çıkaracak mısınız?” şeklindeki soruya, “Bu konuyla ilgilenmeye başlayacağım. Hem sağ hem de soldan her kesimde Snowdan konusunda bir bölünme var” diye yanıt verdi. Başkan Trump bu hafta New York Post gazetesine yaptığı açıklamada da birçok kişinin ABD tarafından Snowden’a adil davranılmadığını düşündüğünü bildirmişti.

Devlete ait gizli bilgileri sızdırdığı iddiasıyla aranan CIA ve NSA eski çalışanı Edward Snowden, 2013’ten beri geçici oturma izniyle Rusya’da yaşıyor ve Fransa’nın kendisine sığınma hakkı vermesini istiyor.

Snowden’ın avukatı Anatoly Kucherena ise müvekkilinin sadece affedilmesinin yeterli olmadığını, hakkındaki tüm olası suçlamaların düşürülmesi gerektiğini söyledi. Kucherena, “Sadece Amerikan vatandaşlarının değil, tüm insanlığın çıkarına davrandı” dedi.