MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Somali lideri Fermacu'dan 15 Temmuz mesajı
ABONE OL
15.07.2020 - 16:53 | | AA

Somali lideri Fermacu'dan 15 Temmuz mesajı

Twitter mesajı paylaşan Somali Cumhurbaşkanı, "Milletim ve şahsım adına, kardeş Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dualarına katılıyor, Cumhuriyet'inizi korumak için şehitlerinizin fedakarlığı ve cesur vatandaşlarınızın derin kararlılığını anıyoruz. Düşüncelerimiz sizinle" dedi.

Somali lideri Fermacu'dan 15 Temmuz mesajı

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj paylaştı.

Fermacu, Twitter paylaşımında, "Milletim ve şahsım adına, kardeş Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dualarına katılıyor, Cumhuriyet'inizi korumak için şehitlerinizin fedakarlığı ve cesur vatandaşlarınızın derin kararlılığını anıyoruz. Düşüncelerimiz sizinle." ifadelerine yer verdi.

15 Temmuz Şehitler Makamı ziyaretçi akınına uğradı!15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıl dönümünde Üsküdar'da bulunan Şehitler Makamı ziyaretçi akınına uğradı. Makamı ziyaret eden vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sivas'ta yamaç paraşütçülerinden '15 Temmuz' uçuşu

Sivas'ta yamaç paraşütçülerinden '15 Temmuz' uçuşu

Tek tek açıklandı! Ek tazminat, elektrik ve su indirimi, ücretsiz…

Tek tek açıklandı! Ek tazminat, elektrik ve su indirimi, ücretsiz…

Cumhurbaşkanı başdanışmanı açıkladı: Organizasyonun şeması ve bağlantıları

Cumhurbaşkanı başdanışmanı açıkladı: Organizasyonun şeması ve bağlantıları

Son dakika... Van Gölü'ndeki tekne faciasından bir acı haber daha!

Son dakika... Van Gölü'ndeki tekne faciasından bir acı haber daha!

Sıradaki Haber