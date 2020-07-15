Somali lideri Fermacu'dan 15 Temmuz mesajı

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj paylaştı.

Fermacu, Twitter paylaşımında, "Milletim ve şahsım adına, kardeş Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dualarına katılıyor, Cumhuriyet'inizi korumak için şehitlerinizin fedakarlığı ve cesur vatandaşlarınızın derin kararlılığını anıyoruz. Düşüncelerimiz sizinle." ifadelerine yer verdi.