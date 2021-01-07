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07.01.2021 - 12:38 | | AA

Somali’de askeri konvoya bombalı saldırı: 7 ölü

Somali'nin başkenti Mogadişu'nun Hodan ilçesinde sabah saatlerinde düzenlenen bombalı saldırıda 2'si asker 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Somali’de askeri konvoya bombalı saldırı: 7 ölü

Mogadişu’nun Hodan ilçesinde, sabah saatlerinde komutan Mahad Abdurrahman’ı taşıyan askeri konvoya bombalı saldırı düzenlendi.

Komutan Abdurruhman'ın yara almadan kurtulduğu saldırıda 2'si asker 7 kişi öldü.

Olayla ilgili resmi açıklama yapılmazken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Bu arada Mogadişu Polis Sözcüsü Sadik Adan Dodishe'nin aracına dün düzenlenen bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetmişti.

Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

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