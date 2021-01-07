Somali’de askeri konvoya bombalı saldırı: 7 ölü

Mogadişu’nun Hodan ilçesinde, sabah saatlerinde komutan Mahad Abdurrahman’ı taşıyan askeri konvoya bombalı saldırı düzenlendi.
Komutan Abdurruhman'ın yara almadan kurtulduğu saldırıda 2'si asker 7 kişi öldü.
Olayla ilgili resmi açıklama yapılmazken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Bu arada Mogadişu Polis Sözcüsü Sadik Adan Dodishe'nin aracına dün düzenlenen bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetmişti.
Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.
Konya'da eğlence mekanlarında şok baskın! Çatıda yakalandılarKonya’da, eğlence mekanında koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 40 kişi, polisin geldiğini görünce saklanmaya çalıştığı çatıda yakalandı. Bu kişilere 4 bin 50'şer lira ceza uygulandı. Koronavirüs tedbirlerinin ihlal edilmesi nedeniyle 2 gün önce mühürlenen başka eğlence mekanının yine açık olması üzerine de içerideki 24 kişiye 4 bin 50'şer lira ceza kesildi. İşletme sahipleri hakkında 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak'tan işlem başlatıldı.