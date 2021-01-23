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23.01.2021 - 15:53 | | AA

Somali'de eski milletvekilinin aracına saldırı: 5 ölü

Somali'nin başkenti Mogadişu’da eski Milletvekili Afrah'ın aracına düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi.

Somali'de eski milletvekilinin aracına saldırı: 5 ölü

Doğu Afrika ülkesi Somali'nin başkenti Mogadişu’da eski Milletvekili Hasan Afrah'ın aracına düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, başkentin Şibis ilçesinde eski Milletvekili Afrah'ın aracının geçtiği sırada yola döşenen mayın patladı.

Patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, Afrah dahil 3 kişi yaralandı.

Patlamanın ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.

Hükümetten saldırıya ilişkin resmi açıklama yapılmadı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Mogadişu'da son bir haftada üç belediye başkanına saldırı düzenlendi.

Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

 

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