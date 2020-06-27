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27.06.2020 - 15:20 | | AA

Son 24 saatte 2 bin 456 vaka, 125 ölüm!

İran Sağlık Bakanlığı, ülkede corona virüsten dolayı yaşamını yitirenlerin sayısının 10 bin 364'e yükseldiğini açıkladı

Son 24 saatte 2 bin 456 vaka, 125 ölüm!

 

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte ülke genelinde 125 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 bin 456 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.Lari, böylece Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 10 bin 364'e, vaka sayısının da 220 bin 180'e çıktığını aktardı.

Hastalardan 2 bin 928'inin durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, tedavileri tamamlanan 180 bin 661 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.

Sözcü Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının da 1 milyon 583 bin 542 olduğu bilgisini paylaştı.

Kirmanşah, Kürdistan, Huzistan, Hürmüzgan, Batı Azerbaycan ve Rezevi Horasanı eyaletlerinin "kırmızı bölge" olarak belirlendiğini kaydeden Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Doğu Azerbaycan, Sistan-Beluçistan, Buşehr, Loristan ve Gülistan'ın da riskli bölgeler olduğunu sözlerine ekledi. 

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