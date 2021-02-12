Son anda kurtulmuşlar!

6 Ocak’taki Kongre baskını nedeniyle eski ABD başkanı Donald Trump’ın Senatodaki azil yargılamasına devam edilirken, baskının ne şekilde gerçekleştiğine ilişkin ilk kez gün yüzüne çıkan videolar kamuoyunda gündem oldu.

Demokrat savcı vekillerin başkanı Jamie Raskin, Trump’ın “Kongre baskınının baş sorumlusu” olduğunu savunurken, söz alan diğer savcı vekiller de Trump’ın seçim sonuçlarına ilişkin “doğru olmayan” iddialarını tekrarlayarak kendi taraftarlarını kışkırttığını ileri sürdü. Kürsüye gelen Demokratlar kendi konularıyla ilgili daha önce yayınlanmamış çok sayıda videoyu ilk kez kamuoyuna açıklarken, dakika dakika baskının nasıl yaşandığını ortaya koymaya çalıştı. Videoda, saldırganların Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’yi kastederek, “Seni arıyoruz Nancy!” diye bağırdıkları duyuluyor.

30 metre mesafe!

Kongre binası içinden ve dışından çekilmiş çok sayıda video, göstericilerin binaya ne şekilde girdikleri, polisle nasıl karşı karşıya kaldıkları ve delege oylarının sayımını yapan senatörlere ne kadar yakın olduklarını ortaya koydu. Bir videoyu izleten Demokrat vekiller, bazı göstericilerin eski başkan yardımcısı Mike Pence ile beraberindeki senatörlere 30 metre kadar yakın oldukları ve Pence’in korumalar eşliğinde güvenli yere götürüldüğünü anlattı. Saldırıyı gerçekleştiren grubun Pence’e ulaşmaya çalıştıkları görülüyor. Görüntülerde, Pence’in saat 14.26’da binadan tahliye edildiği görüldü. Trump ise tahliyeden tam 2 dakika önce Pence’i korkaklıkla suçlayan bir paylaşım yapmıştı. Bir başka videoda ise Cumhuriyetçi Senatör Mitt Romney’nin bir polisin uyarısıyla göstericilerden son anda uzaklaştığı anlar kameraya yansıdı.

Yargılamada bugün ve cumartesi günü Trump’ın avukatları tezlerini ortaya koyacak. Bu sürecin ardından tarafların varsa tanıklarını çağırmaları söz konusu ancak Cumhuriyetçiler kadar Demokratların da yargılamanın uzamaması için tanık çağırmamayı tercih edebilecekleri belirtiliyor.

Trump’ın hesabı açılmayacak

Twitter’ın finans müdürü Ned Segal eski ABD başkanı Donald Trump’ın tekrar başkanlık koltuğuna oturması durumunda bile hesabına konulan yasağın devam edeceğini söyledi. Yasağın kalıcı olduğunu belirten Segal, “Aykırı bir davranıştan dolayı platformdan çıkarıldığınızda, eski veya mevcut bir kamu görevlisi de olsanız, kurallarımız gereği tekrar gelmenize izin verilmez” dedi.