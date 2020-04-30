Son dakika... 40 gün sonra bir ilk! Beklenen haber geldi

Yerkürede corona virüs kapanların sayısı 3 milyon 230 bini aştı, can kaybı ise saatler içinde 230 bine ulaşacak. Dünyayı kasıp kavuran salgındaki tüm gelişmeleri canlı blogla aktarıyoruz.

12.10 : İspanya'da corona virüs bir günde 268 can aldı, ölü sayısı 24 bin 543 oldu. Böylece İspanya'da 20 Mart'tan bu yana en düşük ölüm görülmüş oldu. Söz konusu tarihte 262 hasta yaşamını yitirmişti.

12.00 : ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, corona virüsle mücadede Kübalı doktorları kabul ettiği için Güney Afrika’yı eleştirdi. Pompeo, Küba’yı salgından ‘fayda sağlamakla’ suçladı.

Pompeo, "Küba rejiminin suiistimallerine göz yummayı reddeden Brezilya, Ekvador, Bolivya ve diğer ülkeleri alkışlıyoruz. Ve Güney Afrika ile Katar dahil diğer bütün ülkelere de aynısını yapmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

Kübalı doktorlardan oluşan sağlık ekibi Pazar günü Güney Afrika’ya ulaştı. Ekipte aile hekimleri, epidemiyologlar, biyoteknoloji uzmanları ve sağlık hizmetleri teknoloji mühendisleri var.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Pompeo’nun sözlerine Twitter hesabından tepki gösterip "ABD, Küba’nın uluslararası tıp işbirliğine yalan ve karalama kampanyalarıyla saldırıyor" mesajını paylaştı.

11.55 : İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: Corona virüs tedbirlerinin gevşetilmesinde yerel şartlara bakılacak, bölgesel yönetimlerle birlikte çalışılacak.

11.40 : Almanya’da son 24 saatte 1.478 yeni Covid-19 vakası görüldü. Ülkede dört gün üst üste yeni vakasında artış yaşandı.

Toplam kaydedilen vaka 160.000’in altında, bu kişilerin yaklaşık yüzde 75’i ise Covid-19’u atlattı. Virüsün aktif olduğu mevcut vaka sayısı da 34.672.

Covid-19 bağlantılı ölümler de 173 artarak 6.288’e çıktı.

Almanya geçen corona virüs için alınan önlemleri gevşetmeye başlamıştı. Yetkililer, dört gün üst üste görülen vaka sayısındaki artışın, önlemlerin gevşetilmesiyle bağlantılı olup olmadığı konusunda kesin bir hükme varmıyor.

Ama ülkedeki anketler, Almanların önlemlerin gevşetilmesinde hızlı davranılmasından yana olmadıklarını gösteriyor.



11.15 : BREZİLYA'DA ÖLÜMLER ÇİN'İ GEÇTİ





Halihazırda ABD ve İngiltere'nin ardından en yüksek günlük ölü sayılarının kayda geçtiği Brezilya'da, can kayıpları Çin'i geçti.

Covid-19 Brezilya'da son 24 saatte 448 can aldı, ölümler 5 bin 511'de yükseldi.

Bir günde 6 bin 462 testin pozitif sonuç verdiği Güney Amerika ülkesinde, aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve fanatik taraftarları corona virüs salgınını küçümseyip karantina önlemlerini çiğniyor. Bazı eyalet valileri ve belediyelerin halka sokağa çıkmama tavsiyesine rağmen, 'Tropik Trump' lakaplı Bolsonaro Brezilyalılara işyerlerine geri dönme çağrısı yapıyor.

Brezilya, son haftalarda Amazonas eyaletinin en büyük kenti Manaus'ta açılan toplu mezarlarla dünya gündemine gelmişti. Manaus'ta sağlık sistemi çökmek üzere, hastaneler dolu. Yeni açılan toplu mezara ise her gün onlarca ceset defnediliyor.

11.00 : Tayland, pazar yerleri, açık havadaki yemek tezgahları ve berber, kuaför gibi bazı küçük işletemelerin Pazar gününden itibaren açılmasına izin verileceğini açıkladı.

Ülkede gece saatlerinde uygulanan sokağa çıkma ve alkol satışı yasaklarının ise Mayıs ayı sonuna kadar süreceği belirtildi.

Kapalı alanlarda bulunan restoranlar, yemek tezgahları, sinema salonları, alışveriş merkezleri, spor salonları ve spa salonları da bir süre daha kapalı kalmaya devam edecek.

Ülkede yeni corona virüs vakaları bu hafta tek haneli sayılara düştü. Resmi verilere göre bugün sadece 7 yeni vaka tespit edildi, can kaybıysa yok.

İlk vakanın Ocak ayında görüldüğü ülkede toplam 2 bin 954 vaka tespit edildi, 54 kişi hayatını kaybetti.

10.35 : RUSYA'DA ÜRKÜTEN TIRMANIŞ





Bir günde 7 bin 99 testin daha pozitif çıktığı Rusya'da, vaka sayısı 100 bini aşarak 106 bin 498'e ulaştı.

Nisan ayı başına kadar ciddi bir vaka bildirmeyen Rusya'da, bir ayı doldurmadan corona virüse yakalananların sayısı 20 kat arttı.

11 Mayıs'a kadar karantina önlemleri uygulayacak ülkede, son 24 saatte 101 hastanın daha yaşamını yitirmesiyle can kayıpları 1073'e çıktı.

Dünyadaki en büyük yüzölçümüne sahip ülke olan Rusya'da, vakaların çoğu başkent Moskova'da teşhis ediliyor.

09.55 : OPERASYONUN ADI: WARP SPEED-SAPMA HIZI





ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminin aşı geliştirme çalışmalarına hız kazandırıyor.

Reuters haber ajansına bilgi veren bir Beyaz Saray yetkilisi, hedefin 2020 sonuna kadar 100 milyon doz aşı üretmek olduğunu aktardı.



Amerika'nın Sesi'nin haberine göre, Trump yönetiminin henüz kamuoyuyla paylaşmadığı plana 'Warp Speed-Sapma Hızı' operasyonu adı verildi. İlk kez Bloomberg News tarafından duyurulan projede, özel ecza firmaları, hükümet daireleri ve ordu ortak hareket ederek sekiz ay içinde bir aşı geliştirmeyi deneyecek.

09.20 : Hint Okyanusu'ndaki tatil adaları Maldivler'de corona virüsten ilk can kaybı kayıtlara geçti.

Başkent Male'de 83 yaşındaki bir kadının Covid-19'dan öldüğü resmen açıklandı.

Maldivler'de 280 teşhis konuldu.

05.00 : Batı Afrika ülkesi Gine Bissau'da Başbakan Nuno Gomes Nabiam ve kabineden üç bakan corona virüse yakalandı.

Yerel basın, Başbakan Nabiam'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Botche Cande, Kamu Düzeninden Sorumlu Devlet Bakanı Mario Fambe ile Bölge Entegrasyonundan Sorumlu Devlet Bakanı Monica Boiro'ya yapılan testlerin pozitif çıktığını bildiriyor.

Başbakan Nabiam, Facebook hesabından "Corona virüs test sonucum pozitif çıktı. Evdeyim ve kendimi iyi hissediyorum" mesajını paylaştı.

28 Mart'ta acil durum ilan edilen ülkede, 205 vaka belirlendi.

04.20 : GÜNEY KORE'DE 75 GÜN SONRA BİR İLK





Güney Kore, ülkedeki ilk corona virüs vakasının görülmesinden 75 gün sonra, dün ilk kez ülke içi kaynaklı yeni vaka tespit edilmediğini açıkladı.

Asya ülkesinde geçen hafta bazı önlemler gevşetilmeye başlanmıştı.

Güney Kore'de ilk vakala 20 Ocak tarihinde Çinli bir kişide rastlanmıştı. Ülke içi kaynaklı ilk vaka ise 15 Şubat'ta tespit edildi.

Toplam 10 bin 765 vakanın görüldüğü Güney Kore'de 247 kişi hayatını kaybetti.

03.50 : İran destekli Husiler ve Suudi Arabistan destekli merkezi güçlerin yıllardır çarpıştığı iç savaş ülkesi Yemen'de, corona virüsten ilk ölümler gerçekleşti.

Yalnızca 20 testin yapılabildiği Yemen'de, corona virüse yakalandığı belirlenen iki hasta yaşamını yitirdi.

03.15 : Corona virüsün ortaya çıktığı Çin'de son 24 saatte yalnızca dört vaka belirlendi, hiçbir ölüm gerçekleşmedi.

01.30 : Reuters haber ajansı, ABD'den Kolombiya'ya sınır dışı edilen göçmenlerde corona virüs çıktığını bildiriyor.

Bir ay önce Kolombiya'ya gönderilen onlarca göçmenden en az 24'ünün testleri pozitif sonuç verdi.

ABD'nin Guatemala, Haiti, Meksika ve Jamaika'ya sınır dışı ettiği yüzlerce göçmende de yine corona virüs tespit edilmişti.





TRUMP SEYAHATLERE BAŞLIYOR

00.20 : ABD lideri Donald Trump, ara verdiği seyahatlerine yeniden başlayacağını duyurdu.

Haftalardır salgın nedeniyle Beyaz Saray'dan ayrılamadığını aktaran Trump, "Çok yakın zamanda seyahatlerime yeniden başlıyorum. Gelecek hafta Arizona'ya gitmeyi planlıyorum. Bu seyahati sabırsızlıkla bekliyorum. Yakın zamanda da Ohio'ya gideceğim" dedi.

ABD Başkanı, ayrıca petrol şirketlerine yardım etmek için çok yakında bir plan açıklamaya hazırlanıyor. Yerel medya, planın zaten dolu olan ulusal rezervlere milyonlarca varil daha petrol eklenmesi olabileceğini belirtiyor.

ABD Stratejik Petrol Rezervi (SPR) halen 636 milyon varil civarında ham petrol bulunduruyor ve 714 milyon varil civarında da kapasiteye sahip. Dünya genelinde petrole olan talepte yüzde 30 dolayında düşüş yaşanırken, arzın artmasıyla da petrolü depolayacak alan azalıyor.