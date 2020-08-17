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17.08.2020 - 12:46 | | milliyet.com.tr

Son dakika... ABD helikopterleri, Suriye askerlerini vurdu!

İki Amerikan helikopterinin Türkiye-Suriye sınırındaki Kamışlı'da bir kontrol noktasını hedef aldığı bildiriliyor. Saldırıda bir asker öldü, ikisi yaralandı.

Son dakika... ABD helikopterleri, Suriye askerlerini vurdu!

Suriye'nin kuzeyinde daha önce birçok kez karşı karşıya gelen rejim unsurları ile ABD ordusu arasında, bu kez silahlar ateşlendi.

Resmi medya, iki Amerikan helikopterinin Türkiye sınırındaki Kamışlı'da rejim askerlerinin bulunduğu bir kontrol noktasını hedef aldığını duyurdu. Habere göre, saldırıda bir Suriye askeri öldü, ikisi yaralandı.

Yerel kaynaklar, Haseke'de devriye gezen Amerikan konvoyunun bir kontrol noktasında takılmasının ardından helikopterlerin havalandığını bildiriyor.

Anadolu Ajansı, saldırının bir ABD savaş uçağı tarafından gerçekleştirildiğini bildiriyor.

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG'ye destek veren ABD birlikleri, daha önce de rejim güçleriyle bazı sürtüşmeler yaşamıştı.

Türkiye sınırındaki Haseke vilayeti, rejim ve YPG'li teröristler tarafından birlikte yönetiliyor. Kamışlı ilçe merkezinde ise rejime ait bir havaalanı ve askeri tugay ile bir güvenlik birimi yer alıyor. Haseke ilindeki bazı devlet kurumları da Şam rejiminin kontrolünde.

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