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20.05.2020 - 17:02 | | AA

Son dakika... ABD'de corona virüsten ölenlerin sayısı 1530 daha arttı

Son dakika gelen habere göre; ABD'de corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1530 artarak 93 bin 594'e yükseldi.

Son dakika... ABD'de corona virüsten ölenlerin sayısı 1530 daha arttı

ABD'de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1530 artarak 93 bin 594'e yükseldi.

ABD, Covid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 19 bin 974 artarak 1 milyon 572 bin 114'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı da 1530 artarak 93 bin 594'e çıktı.

ABD'yi 308 bin 705 vakayla Rusya, 278 bin 803 vakayla İspanya ve 271 bin 885 vakayla Brezilya izliyor.

SALGININ MERKEZİ NEW YORK

New York, ABD'de salgından en fazla etkilenen bölge olmayı sürdürüyor.

Şimdiye kadar 362 bin 630 vakanın görüldüğü eyalette 28 bin 648 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 151 binden fazla vakayla New Jersey ve 98 binden fazla vakayla Illinois takip ediyor.

ABD'de şimdiye kadar Covid-19 testi yapılan kişi sayısı 12 milyon 647 bini, iyileşen hasta sayısı da 361 bini geçti.

Uyuşturucu almaya geldiler, karantina bölgesinde mahsur kaldıAntalya'da adı uyuşturucu ile anılan ve corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 15 Mayıs'ta karantina altına alınan Zeytinköy semtinde, uyuşturucu almaya gelen 10 kişinin de bariyerlerle çevrilen bölgede mahsur kaldığı ortaya çıktı. Yaklaşık 15 bin kişinin yaşadığı iki mahallenin 4 kilometrelik demir bariyerlerle kapatıldığı bölgede 600 polis, 24 saat görev yapıyor.
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