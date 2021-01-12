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12.01.2021 - 02:24 | | milliyet.com.tr/AA

Son dakika: ABD'de Kongre baskınından sonra şoke eden bir istifa daha!

Gelen son dakika haberine göre; ABD'de İç Güvenlik Bakanlığını vekaleten yürüten Chad Wolf, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Wolf'un istifasının, ABD Başkanı Trump'ın ABD-Meksika sınırındaki duvarı ziyaretinden bir gün önce gelmesi dikkat çekti.

Son dakika: ABD'de Kongre baskınından sonra şoke eden bir istifa daha!

ABD'de 6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından Beyaz Saray'dan ve Trump kabinesinden istifalar sürüyor.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı görevini vekaleten yürüten Wolf, yaptığı yazılı açıklamada, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere görevinden ayrıldığını duyurdu.

Normal şartlarda görevini, Joe Biden'ın göreve geleceği 20 Ocak tarihine kadar sürdürmeyi planladığını belirten Wolf, son dönemde yaşanan olaylar nedeniyle görevini bırakma kararı aldığını belirtti.

Wolf, yerine Federal Acil Durum Yönetim Ajansı Başkanı Pete Gaynor'un Bakan vekilliği görevine geleceğini kaydetti.

ABD'de geçen haftaki Kongre baskınının ardından Ulaştırma Bakanı Elaine Chao ve Eğitim Bakanı Betsy DeVos görevlerinden istifa etmişti.

TRUMP, WOLF'UN ADAYLIĞINI GERİ ÇEKMİŞTİ

Öte yandan, Wolf, 7 Ocak sabahı yazılı bir açıklama yayımlayarak, Kongre baskınını kınamıştı.

Bu açıklamadan birkaç saat sonra Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın 3 Ocak'ta Wolf'u İç Güvenlik Bakanlığını sürdürmesi için aday gösterdiği ancak bu adaylığın Trump tarafından geri çekildiği belirtilmişti.

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