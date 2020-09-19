19.09.2020 - 11:14 | | milliyet.com.tr
Son dakika... ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Bir evin arka bahçesindeki kaçak partide peş peşe ateş açıldı, bir erkek ve bir kadının öldüğü saldırıda çok sayıda yaralı hastanelere taşındı.
ABD'nin New York eyaletine bağlı Rochester kentindeki bir bahçede, gece saatlerinde silah sesleri duyuldu.
Bir evin arka bahçesindeki kaçak partiye düzenlenen saldırıda peş peşe ateş açıldı. Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı en az iki can kaybı olduğunu bildiriyor.
Polis, bir erkek ve bir kadının öldüğü saldırıda 14 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yaralılardan durumu ağır olan yok.
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