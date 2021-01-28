MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika.... ABD'de sıvı nitrojen sızıntısı paniği! Ölü ve yaralılar var
ABONE OL
28.01.2021 - 21:44 | | DHA / AA

Son dakika.... ABD'de sıvı nitrojen sızıntısı paniği! Ölü ve yaralılar var

Gelen son dakika haberine göre; ABD'nin Georgia eyaletinde bulunan bir atık tesisinde sıvı nitrojen sızıntısı meydana geldi. Sızıntı nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

Son dakika.... ABD'de sıvı nitrojen sızıntısı paniği! Ölü ve yaralılar var

Amerikan basınına yansıyan haberlere göre, Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinin kuzeyindeki bir gıda işleme tesisinde sabah saatlerinde sıvı nitrojen sızıntısı meydana geldi.

Sızıntının fark edilmesinin ardından tesisteki en az 130 kişi tahliye edilirken, olayda ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran yetkililer, 3 kişinin durumunun kritik olduğunu kaydetti.

Yetkililerin, olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

Arzu Aygün'ü öldürdüğünü itiraf zanlı tutuklandıSamsun'da 42 gündür haber alınamayan kadının ormanlık alanda ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edilmesinin ardından hakimlikçe tutuklandı
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Arzu Aygün'ü öldürdüğünü itiraf etmişti! Cani tutuklandı

Arzu Aygün'ü öldürdüğünü itiraf etmişti! Cani tutuklandı

On binlerce kişiye güzel haber! 55 yaş düzenlemesi Meclis'e sunuldu...

On binlerce kişiye güzel haber! 55 yaş düzenlemesi Meclis'e sunuldu...

Üretici de tüketici de şikayetçi

Üretici de tüketici de şikayetçi

Son dakika: Tedirgin eden gelişme! Bakan Koca'dan net uyarı: Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz

Son dakika: Tedirgin eden gelişme! Bakan Koca'dan net uyarı: Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet