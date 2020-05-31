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31.05.2020 - 16:54 | | DHA

Son dakika... ABD'deki eylemler İngiltere'nin başkenti Londra'ya da sıçradı

Gelen son dakika haberine göre, George Floyd için İngiltere’nin başkenti Londra’da binlerce kişinin ABD Büyükelçiliği’ne yürüdüğü duyuruldu.

Son dakika... ABD'deki eylemler İngiltere'nin başkenti Londra'ya da sıçradı

ABD’nin Minnesota eyaletinde polis tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülen siyahi George Floyd için İngiltere’nin başkenti Londra’da binlerce kişinin ABD Büyükelçiliği’ne yürüdüğü duyuruldu.

Muhtarın temizlik nedeniyle tartıştığı mahalleliyi darp ettiği iddiasıKocaeli’nin Başiskele ilçesinde evinin yanındaki boş araziye çocuklar için park yapan vatandaş, mahalle muhtarı tarafından darp edildi. Mahalle muhtarının parkı yıkmaya çalışıp vatandaşı darp etme anı kameralara yansıdı.
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