31.05.2020 - 16:54 | | DHA
Son dakika... ABD'deki eylemler İngiltere'nin başkenti Londra'ya da sıçradı
Gelen son dakika haberine göre, George Floyd için İngiltere’nin başkenti Londra’da binlerce kişinin ABD Büyükelçiliği’ne yürüdüğü duyuruldu.
Muhtarın temizlik nedeniyle tartıştığı mahalleliyi darp ettiği iddiasıKocaeli’nin Başiskele ilçesinde evinin yanındaki boş araziye çocuklar için park yapan vatandaş, mahalle muhtarı tarafından darp edildi. Mahalle muhtarının parkı yıkmaya çalışıp vatandaşı darp etme anı kameralara yansıdı.