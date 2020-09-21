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HaberlerDünya Haberleri Son dakika... ABD'den İran'a kötü haber! Karar alındı...
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21.09.2020 - 18:19 | | AA

Son dakika... ABD'den İran'a kötü haber! Karar alındı...

Gelen son dakika haberlerine göre; yakın zamanda ABD ile İran arasında yaşanan gerilimde sıcak gelişmeler yaşanıyor. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, 'ABD, İran Savunma Bakanlığı'na yaptırım uygulama kararı aldı' dedi.

Son dakika... ABD'den İran'a kötü haber! Karar alındı...

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve İran Savunma Bakanlığı'na yaptırım uygulama kararı aldığını açıkladı.

Marmaray'daki arıza sonrası yolcular rayların üzerinde yürüyerek dışarı çıktıİstanbul Fatih’te, Marmaray'ın yüksek gerilim hatlarındaki kabloların yanması nedeniyle seferler çift yönlü durduruldu, yolcular tahliye edildi. Yenikapı'da inen yolcular, Sirkeci'ye kadar yürüyerek, raylardan çıktı. Çalışmaların ardından seferler normale döndü.
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