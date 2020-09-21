21.09.2020 - 18:19 | | AA
Son dakika... ABD'den İran'a kötü haber! Karar alındı...
Gelen son dakika haberlerine göre; yakın zamanda ABD ile İran arasında yaşanan gerilimde sıcak gelişmeler yaşanıyor. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, 'ABD, İran Savunma Bakanlığı'na yaptırım uygulama kararı aldı' dedi.
Marmaray'daki arıza sonrası yolcular rayların üzerinde yürüyerek dışarı çıktıİstanbul Fatih’te, Marmaray'ın yüksek gerilim hatlarındaki kabloların yanması nedeniyle seferler çift yönlü durduruldu, yolcular tahliye edildi. Yenikapı'da inen yolcular, Sirkeci'ye kadar yürüyerek, raylardan çıktı. Çalışmaların ardından seferler normale döndü.