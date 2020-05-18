Son dakika | Afganistan'da bombalı saldırı: 7 ölü, 40 yaralı!

Afganistan'ın Gazni eyaletinde bulunan Afganistan Ulusal Güvenlik Müdürlüğü (NDS) özel biriminin yakınındaki bir intihar bombacısı tarafından düzenlenen saldırıda en az yedi kişinin öldüğü ve 40'tan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Pazartesi günü sabahın erken saatlerinde gerçekleştiği bildirilen saldırıda, kurbanların çoğunun Afgan Ulusal Güvenlik Müdürlüğü çalışanları olduğu açıklandı.

Afgan İçişleri Bakanlığı patlamayı doğruladı ancak daha fazla bilgi vermeyi reddetti. Saldırıyı şimdiye dek üstlenen olmadı.