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03.08.2020 - 09:17 | | AA

Son dakika: Afganistan'da cezaevine saldırı: 21 ölü

Afganistan'ın doğusunda bulunan Nangarhar vilayetindeki cezaevine düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda 21 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika: Afganistan'da cezaevine saldırı: 21 ölü

Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırganlardan birinin bomba yüklü araçla Nangarhar cezaevi giriş kapısını hedef almasının ardından diğer saldırganların içeriye girerek güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiğini söyledi.

Saatler süren çatışmanın ardından 3 saldırganın etkisiz hale getirildiğini ifade eden Hogyani, bir saldırganın daha bulunduğunun düşünüldüğünü ve operasyonun devam ettiğini belirtti.

Hogyani, saldırılarda 21 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda yaralı olduğunu kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Sahilden kovuldular, refüjde mangal yaptılarZeytinburnu sahilinde görevliler tarafından uyarılan vatandaşlar, mangalı sahil yolundaki refüjde yaptı. Vatandaşların kazaya davetiye çıkartan mangal sefası, yürekleri ağızlara getirdi.
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