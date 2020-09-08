Son dakika: Ağlama sesini duyunca kapıyı kırdılar... Şok manzara!

Meksika polisi, pislik içinde bir odada kilitli tutulan ve 54 yaşındaki kızı tarafından battaniye bile olmadan çıplak bir karyola üzerinde uyumaya zorlanan 87 yaşındaki adamı kurtardı.

Meksika, Guanajuato'daki Celaya polis departmanından güvenlik güçleri, kızı tarafından iradesi dışında rehin tutulan yaşlı adamı kilitli tutulduğu ve işkence gördüğü odadan şans eseri kurtardı.

Korkunç keşif, geçtiğimiz Perşembe günü, polislerin 54 yaşındaki Leticia adlı kadının ödenmemiş borçları nedeniyle evdeki eşyalara el koymak üzere gitmesiyle gerçekleşti.

Polis memurları bazı eşyalara el koymak üzere evden çıkarırken, 87 yaşındaki Bonifacio'nun ağladığını duyduklarını belirtti. Yaşlı adam, kötü koşullar altında zorla tutulduğu evden kurtarılarak yaşlılar için işletilen bir bakımevine yerleştirildi.

Babasına eziyet ettiği ortaya çıkan Leticia ise tutuklandı ama Guanajuato Eyalet Savcılığı'nın yölenttiği suçlamalar henüz açıklanmadı.