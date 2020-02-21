Son dakika | 'Alman polisi ülke çapında ve camilerde varlığını artıracak'

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, yaptığı açıklamada, Alman polisinin ülke çapında ve camilerde varlığını artıracağını söyledi. İçişleri Bakanı Seehofer, ayrıca Almanya'da aşırı sağın 'çok yüksek' bir güvenlik tehdidi olduğunu da söyledi.