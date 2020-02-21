21.02.2020 - 12:56 | | AA
Son dakika | 'Alman polisi ülke çapında ve camilerde varlığını artıracak'
Almanya, Hanau kentinde Çarşamba akşamı dokuz kişinin öldürülmesinin şokunu yaşıyor. İki nargile cafeyi hedef alan saldırı sonrasında İçişleri Bakanı Horst Seehofer açıklamalarda bulundu.
Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, yaptığı açıklamada, Alman polisinin ülke çapında ve camilerde varlığını artıracağını söyledi. İçişleri Bakanı Seehofer, ayrıca Almanya'da aşırı sağın 'çok yüksek' bir güvenlik tehdidi olduğunu da söyledi.