21.10.2020 - 18:07 | | DHA / AA
Son dakika... Almanya Sağlık Bakanı Koronavirüs'e yakalandı!
Gelen son dakika haberine göre; Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahnın Koronavirüs'e (Covid-19) yakalandığı duyuruldu. Bakan Spahnın kendisini karantinaya aldığı aktarıldı.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Spahn'ın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından evinde izolasyona girdiği belirtildi.
Açıklamada, Spahn’ın temasta olduğu tüm kişilerin bilgilendirildiği ifade edilerek, Bakan Spahn'ın soğuk algınlığı semptomları taşıdığı kaydedildi.
Spahn, gün içinde Bakanlar Kurulu toplantısına da katılmıştı.
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