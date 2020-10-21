MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika... Almanya Sağlık Bakanı Koronavirüs'e yakalandı!
ABONE OL
21.10.2020 - 18:07 | | DHA / AA

Son dakika... Almanya Sağlık Bakanı Koronavirüs'e yakalandı!

Gelen son dakika haberine göre; Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahnın Koronavirüs'e (Covid-19) yakalandığı duyuruldu. Bakan Spahnın kendisini karantinaya aldığı aktarıldı.

Son dakika... Almanya Sağlık Bakanı Koronavirüs'e yakalandı!

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Spahn'ın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından evinde izolasyona girdiği belirtildi.

Açıklamada, Spahn’ın temasta olduğu tüm kişilerin bilgilendirildiği ifade edilerek, Bakan Spahn'ın soğuk algınlığı semptomları taşıdığı kaydedildi.

Spahn, gün içinde Bakanlar Kurulu toplantısına da katılmıştı.

Son dakika... Almanya Sağlık Bakanı Koronavirüse yakalandı


Plakasına maske takan ehliyetsiz motosikletli yakalandıDüzce’de, motosikletinin plakasına maske takan ve polisin ihtarına rağmen durmayan Yahya Çetindağ, yaşanan kovalamaca sonunda yakaladı. Çetinkaya'ya ehliyetsiz olması, plakasını kapatması ve ihtara rağmen durmaması nedeniyle 3 bin 266 lira ceza kesildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Koronavirüs tablosu (21 Ekim)! Türkiye'de son 24 saat içerisinde kaç yeni vaka tespit edildi?

Koronavirüs tablosu (21 Ekim)! Türkiye'de son 24 saat içerisinde kaç yeni vaka tespit edildi?

Bu kez kaçırmayın! Başvuran yararlanıyor

Bu kez kaçırmayın! Başvuran yararlanıyor

İşte İstanbul'un en çok göç alığı iller!

İşte İstanbul'un en çok göç alığı iller!

Yeniden yargılanan 15 Temmuz sanığı eski albay Özkan'ın cezası belli oldu

Yeniden yargılanan 15 Temmuz sanığı eski albay Özkan'ın cezası belli oldu

Sıradaki Haber