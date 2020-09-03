03.09.2020 - 15:52 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Almanya'da bir evde beş çocuk cesedi bulundu
Alman medyası, batı şehri Solingen'de bir evde beş çocuğun öldüğünü bildiriyor.
Alman polisi, ülkenin batısındaki Solingen kentindeki bir evde büyük bir trajediyi ortaya çıkardı. Polis ekipleri, bir evde beş çocuğun cesedini buldu.
Alman medyası, gelişmeyi 'son dakika' koduyla duyuruyor. Solingen polisi, Hasselstrasse semtindeki evle ilgili henüz bir bilgi paylaşmış değil, çocukların uyruğu bilinmiyor.
İntihar eden astsubayın kurbanlarına kalp masajı yapıldığı anların görüntüleri ortaya çıktıİzmir'in Gaziemir ilçesinde, boşanma aşamasında olduğı kadın kuaförü eşi Handan Doğru ve Alper Rapuroğlu'nu öldürüp, Gizem Önal'ı da ağır yaraladıktan sonra aynı tabancayla intihar eden astsubay Köksal Doğru'nun olay anında, "Bitirdiniz beni" diye bağırdığı iddia edildi. Olayın ardından kanlar içinde kalan 3 kişiye, sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.