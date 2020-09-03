Son dakika... Almanya'da bir evde beş çocuk cesedi bulundu

Alman polisi, ülkenin batısındaki Solingen kentindeki bir evde büyük bir trajediyi ortaya çıkardı. Polis ekipleri, bir evde beş çocuğun cesedini buldu.

Alman medyası, gelişmeyi 'son dakika' koduyla duyuruyor. Solingen polisi, Hasselstrasse semtindeki evle ilgili henüz bir bilgi paylaşmış değil, çocukların uyruğu bilinmiyor.