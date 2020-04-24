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24.04.2020 - 09:58 |

Son dakika! Almanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 575’e çıktı

Almanya, 153 bin 129 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 5’inci ülke oldu. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 bin 575’e çıktı.

Son dakika! Almanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 575’e çıktı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 2 milyon 726 bin 752'ye yükseldi.

Almanya'da son 24 saatte 260 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken; 2 bin 481 kişide daha virüs tespit edildi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 191 bin 81 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 749 bin 849 kişi ise iyileşti.

 

Motosikletteki yolcu kazanın ardından metrelerce havaya fırladıÜmraniye'de caddeden sokağa dönüş yapan otomobille motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklettekiler ağır yaralanırken, motosikletteki bir kişinin metrelerce havaya fırladığı anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
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