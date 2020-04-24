24.04.2020 - 09:58 |
Son dakika! Almanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 575’e çıktı
Almanya, 153 bin 129 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 5’inci ülke oldu. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 bin 575’e çıktı.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 2 milyon 726 bin 752'ye yükseldi.
Almanya'da son 24 saatte 260 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken; 2 bin 481 kişide daha virüs tespit edildi.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 191 bin 81 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 749 bin 849 kişi ise iyileşti.