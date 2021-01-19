Son dakika... Almanya'da karantina uzatıldı!

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve eyalet başbakanları, koronavirüs salgınını kontrol altına almak için atılan adımların bir parçası olarak, birçok dükkan ve okul için karantinayı 14 Şubat'a kadar uzatmaya karar verdi.

Buna göre, şirketlerin mümkün olan yerlerde çalışanlarına 15 Mart'a kadar evden çalışmasına izin vermesi de gerekiyor.