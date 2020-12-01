01.12.2020 - 17:00 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Almanya'da saldırı
Trier kentinde kalabalığın arasına dalan bir araç, iki kişinin ölümüne yol açtı, çok sayıda yaralı var.
Almanya’nın batısında yer alan Trier kentinde bir aracın yaya trafiğine ayrılmış bir alana girerek yayalara çarptığı ve yaralanmalarına neden olduğu bildirildi.
Alman haber ajansı dpa sürücünün polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu. Kamu yayın kurumu SWR Belediye Başkanı Wolfram Leibe'ye dayandırdığı haberinde olayda iki kişinin yaşamını yitirdiğini ve 10 yaralı olduğunu duyurdu.
Trier Polisi Twitter’dan yaptıpı açıklamada olayda birçok yaralı olduğunu duyurarak vatandaşlara bölgeden uzak durmaları çağrısında bulundu.
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