MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerDünya Haberleri Son dakika | Tayland'da asker AVM'de ateÅŸ açtÄ±: Çok sayÄ±da ölü var!
ABONE OL
08.02.2020 - 15:17 |

Son dakika | Tayland'da asker AVM'de ateÅŸ açtÄ±: Çok sayÄ±da ölü var!

AFP'nin geÃ§tiÄŸi son dakika haberine gÃ¶re TaylandlÄ± bir asker, Ã¼lkenin kuzeydoÄŸusunda kalabalÄ±ÄŸa ateÅŸ aÃ§arak Ã§ok sayÄ±da insanÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼.

Son dakika | Tayland'da asker AVM'de ateÅŸ açtÄ±: Çok sayÄ±da ölü var!

AFP'nin geÃ§tiÄŸi son dakika haberine gÃ¶re, polis gÃ¼Ã§lerinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada TaylandlÄ± bir askerin, Ã¼lkenin kuzeydoÄŸu bÃ¶lgesindeki Korat'ta bir AVM'de kalabalÄ±ÄŸa ateÅŸ aÃ§arak Ã§ok sayÄ±da kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ haberi paylaÅŸÄ±ldÄ±.Â 

Son dakika haberine gÃ¶re, yaklaÅŸÄ±k 12 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼ ve 10 kiÅŸi yaralandÄ±. ÅžÃ¼phelinin henÃ¼z yakalanamadÄ±ÄŸÄ± ve kaÃ§makta olduÄŸu bildirildi, polis arama operasyonu yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor.

Polis ekiplerinden insanlara olay yerinden uzak durmalarÄ± uyarÄ±sÄ± geldi.Â 

Bangkok Post'un aktardÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re saldÄ±rganÄ±n kimliÄŸi Jakrapanth Thomma olarak aÃ§Ä±klandÄ±. SaldÄ±rganÄ±n sosyal medya profilinde silahla paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri bulunuyor.Â 

Jakrapanth Thomma'nÄ±n ayrÄ±ca iki saat kadar Ã¶nce sosyal medya hesabÄ±ndan "Ã–lÃ¼mden kaÃ§amazsÄ±nÄ±z" ÅŸeklinde bir paylaÅŸÄ±m yaptÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

SaldÄ±rganÄ±n elinde rehinelerin bulunduÄŸu ve Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n 12'den fazla olduÄŸuna iliÅŸkin iddialar da bulunuyor.

Son dakika | Taylandda asker AVMde ateÅŸ aÃ§tÄ±: Ã‡ok sayÄ±da Ã¶lÃ¼ var

Â

Son dakika | Taylandda asker AVMde ateÅŸ aÃ§tÄ±: Ã‡ok sayÄ±da Ã¶lÃ¼ var

Tayland'da asker AVM'de ateÅŸ açtÄ±TaylandlÄ± bir asker, ülkenin kuzeydoÄŸusunda kalabalÄ±ÄŸa ateÅŸ açarak çok sayÄ±da insanÄ± öldürdü.
daha fazla video iÃ§in

GÜNCEL HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Åžaziye Ä°vegin Üner kimdir, kaç yaÅŸÄ±nda? Åžaziye Ä°vegin Üner biyografisi

Åžaziye Ä°vegin Ãœner kimdir, kaÃ§ yaÅŸÄ±nda? Åžaziye Ä°vegin Ãœner biyografisi

Personeli en mutlu ÅŸirketler açÄ±klandÄ±

Personeli en mutlu ÅŸirketler aÃ§Ä±klandÄ±

Milyonlarca kiÅŸiye ödenecek! 4 bin 100 lira...

Milyonlarca kiÅŸiye Ã¶denecek! 4 bin 100 lira...

Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda insanlÄ±k dramÄ±

Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda insanlÄ±k dramÄ±

SÄ±radaki Haber