AFP'nin geÃ§tiÄŸi son dakika haberine gÃ¶re, polis gÃ¼Ã§lerinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada TaylandlÄ± bir askerin, Ã¼lkenin kuzeydoÄŸu bÃ¶lgesindeki Korat'ta bir AVM'de kalabalÄ±ÄŸa ateÅŸ aÃ§arak Ã§ok sayÄ±da kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ haberi paylaÅŸÄ±ldÄ±.Â

Son dakika haberine gÃ¶re, yaklaÅŸÄ±k 12 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼ ve 10 kiÅŸi yaralandÄ±. ÅžÃ¼phelinin henÃ¼z yakalanamadÄ±ÄŸÄ± ve kaÃ§makta olduÄŸu bildirildi, polis arama operasyonu yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor.

Polis ekiplerinden insanlara olay yerinden uzak durmalarÄ± uyarÄ±sÄ± geldi.Â

Bangkok Post'un aktardÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re saldÄ±rganÄ±n kimliÄŸi Jakrapanth Thomma olarak aÃ§Ä±klandÄ±. SaldÄ±rganÄ±n sosyal medya profilinde silahla paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri bulunuyor.Â

Jakrapanth Thomma'nÄ±n ayrÄ±ca iki saat kadar Ã¶nce sosyal medya hesabÄ±ndan "Ã–lÃ¼mden kaÃ§amazsÄ±nÄ±z" ÅŸeklinde bir paylaÅŸÄ±m yaptÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

SaldÄ±rganÄ±n elinde rehinelerin bulunduÄŸu ve Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n 12'den fazla olduÄŸuna iliÅŸkin iddialar da bulunuyor.

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