Son dakika... Belçika Dışişleri Bakanı yoğun bakıma alındı!

Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmès geçen hafta koronavirüs kapmasının ardından yoğun bakıma alındı.

Salgının ilk dalgasını atlatmasında ülkesi için aktif rol oynayan 45 yaşındaki Wilmès'in bilincinin yerinde olduğu ve durumunun sabit olduğu bildirildi.