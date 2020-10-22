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22.10.2020 - 12:38 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Belçika Dışişleri Bakanı yoğun bakıma alındı!

Belçika Dışişleri Bakanı Wilmes yoğun bakıma alındı.

Son dakika... Belçika Dışişleri Bakanı yoğun bakıma alındı!

Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmès geçen hafta koronavirüs kapmasının ardından yoğun bakıma alındı.

Salgının ilk dalgasını atlatmasında ülkesi için aktif rol oynayan 45 yaşındaki Wilmès'in bilincinin yerinde olduğu ve durumunun sabit olduğu bildirildi.

Parmaklıklar küçük kızın bileğine saplandı!İstanbul Esenyurt'ta apartman girişindeki demir kapının parmaklıkları 7 yaşındaki Hasret Meriç'in bileğine saplandı. İtfaiye ekipleri, demir parmaklıları keserek küçük kızın bileğini kurtardı. Küçük kız, saplanan demir parçası bileğinde olduğu halde hastaneye kaldırıldı.
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