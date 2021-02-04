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HaberlerDünya Haberleri Son dakika: Biden'dan dengeleri değiştirecek bomba iki askeri karar!
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04.02.2021 - 20:24 | | AA

Son dakika: Biden'dan dengeleri değiştirecek bomba iki askeri karar!

Gelen son dakika haberine göre; ABD, Suudi Arabistan'a Yemen'de verdiği askeri desteği sonlandıracak. Biden yönetimi ayrıca Almanya'daki ABD askerlerinin geri çekilmesine ilişkin süreci dondurdu. İşte sıcak gelişmelerin ayrıntıları...

Son dakika: Biden'dan dengeleri değiştirecek bomba iki askeri karar!

ABD, Yemen'de Suudi Arabistan'a sağladığı askeri desteği sona erdireceğini açıkladı. Sullivan, ABD'nin küresel ölçekte müttefikleriyle ilişkilerini onaracağını, Biden yönetiminin bölgesel iş birliklerini de artıracağını belirtti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ülkesinin Yemen'de Suudi Arabistan'a sağladığı askeri desteği sona erdireceğini açıkladı.

Beyaz Saray'da düzenlenen basın brifinginde konuşan Sullivan, bugün Dışişleri Bakanlığını ziyaret etmesi beklenen Başkan Joe Biden'ın dış politika önceliklerine ilişki değerlendirmelerde bulundu. 

Sullivan, ABD'nin küresel ölçekte müttefikleriyle ilişkilerini onaracağını, Biden yönetiminin bölgesel iş birliklerini de artıracağını belirtti. 

Biden yönetiminin Yemen konusunu öncelediğini kaydeden Sullivan, "Bugün Sayın Başkan, ABD'nin Yemen'deki askeri operasyonlara verdiği desteği sona erdireceğini duyuracak." dedi. 

ALMANYA'DAN ASKER ÇEKME İŞLEMİ DONDURULDU 

Öte yandan Sullivan, Biden yönetiminin, Almanya'daki ABD askerlerinin geri çekilmesine ilişkin Donald Trump yönetimi zamanında başlatılan süreci dondurduğunu açıkladı.

Eski ABD Başkanı Trump, Haziran 2020'de Almanya'daki Amerikan askerlerinin sayısının 34 bin 500'den 25 bine düşürüleceğini açıklamış ve süreci başlatmıştı.

 

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