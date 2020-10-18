Son dakika... Bilecik’te çöp kamyonu devrildi! 3 yaralı

Metin Tetik yönetimindeki 16 SBF 97 plakalı Bilecik Belediyesine ait kamyon, kent merkezinden İstasyon Mahallesi'ne giderken TOKİ Rampaları mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı ve su kanalına devrildi.

Sürücü Tetik ile araçta bulunan Erkan Subay ve Adnan Coşkun'un yaralandığı kaza yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgedeki trafik bir süre kontrollü sağlandı. Kamyonun çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal da olay yerine gelerek bilgi aldı.