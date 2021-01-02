Son dakika... BM diplomatı, New York'taki dairesinde ölü bulundu!

İsmi henüz açıklanmayan kadın diplomat, ABD'nin New York kentinde bulunan bir apartman dairesinde bulundu. Polisten yapılan açıklamada, 38 yaşında olduğu belirtilen kadın diplomatın odada yüz üstü yatmış şekilde, boynunda bir kemerle bulunduğu ifade edildi.
Odada antidepresan ilaçların da bulunduğu belirtildi. Odada yapılan incelemede bir cinayet şüphesi olmadığı ifade edilirken; intihar ihtimalinin üzerinde durulduğu aktarıldı.
Apartmanın kapıcılarından Hernan Avila, "Burada iki yıldır yaşıyordu. Herkes kötü hissediyor. Gerçekten çok iyi biriydi" dedi.
Birleşmiş Milletler'den konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
Taksimetre güncelleme kuyruğu akşama kadar devam ettiİstanbul'da taksi açılış ücretine yapılan yüzde 11 oranındaki zammın ardından taksi şoförleri yeni tarifeye uygun olarak taksimetrelerini güncellemek için Yenikapı Etkinlik Alanına geldi. Sabah saatlerinden itibaren kilometrelerce uzayan araç kuyruğu, akşam saatlerinde de devam etti.