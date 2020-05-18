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18.05.2020 - 09:39 | | AA

Son dakika | Brezilya'da corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 16 bin 118'e yükseldi!

Gelen son dakika haberine göre, Brezilya'da corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 485 artarak 16 bin 118'e yükseldi.

Son dakika | Brezilya'da corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 16 bin 118'e yükseldi!

Brezilya Sağlık Bakanlığı internet sitesine göre, ülkede yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle 24 saatte 485 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 16 bin 118'e çıktı.

Ülkedeki vaka sayısı 7 bin 938 artarak 241 bin 80'e ulaştı.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldmeter internet sitesine göre, Latin Amerika'da vaka ve ölü sayıları bakımından Kovid-19'un en yoğun görüldüğü Brezilya, dünyada en fazla vaka görülen 5'inci ülke konumunda bulunuyor.

Diyarbakır'da teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildiDİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi. Sığınakta ayrıca el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
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