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17.08.2020 - 14:25 | | milliyet.com.tr

Son dakika: Bu kadarına da pes! Bacağından tutup salladı

Son dakika haberine göre, Rusya'da sosyal medya fenomeni olmak istediği ileri sürülen 35 yaşındaki bir adam, henüz altı haftalık olan bebeğini bacağından tutup kameranın önünde sallan. Görüntüler hızla yayıldı ve büyük tepki çekti.

Son dakika: Bu kadarına da pes! Bacağından tutup salladı

Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşayan Igor Kravtasov adlı adam, sosyal medya paylaşımıyla tepki çekti. Sosyal medya fenomeni olmak isteyen 35 yaşındaki adam, henüz altı haftalık olan bebeğini tek bacağından tutarak kameranın önünde salladı. Sosyal medyadaki görüntülerde adamın "Bebeklere maymun gibi davranılması gerektiğini" söylemesi büyük tepki çekti.

Görüntülerin yayılmasıyla polis ekipleri harekete geçti ve adamı gözaltına aldı. Küçük bebeğin 27 yaşındaki annesi Darya Getmanskaya'nın da on gündür gözaltında. Çift, bebekleriyle gerektiği gibi ilgilenmediklerini itiraf etti. Küçük bebeğin hastanede gözlem altında tutulduğu aktarılırken, sosyal hizmetlerin devreye girebileceği ve bebeğin Igor Kravtasov ile Darya Getmanskaya çiftinin elinden alınabileceği bildirildi.

Otomobilden indirdikleri şahsı dakikalarca dövdülerNevşehir’in Ürgüp ilçesinde meydana gelen olayda bilinmeyen bir sebepten dolayı araç içerisinde bulunan 1 kişi, 4 kişi tarafından öldüresiye dövüldü.
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