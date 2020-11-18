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18.11.2020 - 18:05 | | AA

Son dakika... Burası salgının merkezi! Korkutan haber geldi...

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1524 artarak 254 bin 315'e yükseldi.

Son dakika... Burası salgının merkezi! Korkutan haber geldi...

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers'e göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 152 bin 996 artışla 11 milyon 696 bin 280'e çıktı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 1524 artarak 254 bin 315'e ulaştığı ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 7 milyon 89 bini, toplam test sayısı 171 milyonu geçti.

Ülkede en çok vaka 1 milyon 116 bin 913 ile Teksas eyaletinde görülürken bunu 1 milyon 53 bin 293 vakayla Kaliforniya ve 897 binden fazla vakayla Florida takip ediyor.

New York, 34 bin 58 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

Kovid-19 vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 8 milyon 923 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 911 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 18 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs'te son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 811 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 215 kişiye hastalık tanısı konuldu, 116 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 742 oldu, son 24 saatte 2 bin 592 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 361 bin 655'e yükseldi.
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