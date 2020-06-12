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12.06.2020 - 12:23 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Camiye cuma namazında bombalı saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir camide patlama meydana geldi, en az dört can kaybı var.

Son dakika... Camiye cuma namazında bombalı saldırı

Afganistan İçişleri Bakanlığı, başkent Kabil'de cuma namazı sırasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Kabil'in batısındaki camide gerçekleşen patlamada en az dört kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

Saldırıyı Taliban ya da DEAŞ henüz üstlenmedi.

 
Gök taşı' bulduğunu iddia etti; Başımıza talih kuşu konduARTVİN'in Borçka ilçesinde Ceyda Gedik (10) adlı çocuk çay bahçesinde sıra dışı bir taş buldu. Taşın, gök taşı olduğunu iddia eden ve incelenmesini isteyen küçük kızın amcası Zeki Gedik, "Bu taş bize Allah'ın bir ödülü, başımıza talih kuşu kondu' dedi.
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