12.06.2020 - 12:23 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Camiye cuma namazında bombalı saldırı
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir camide patlama meydana geldi, en az dört can kaybı var.
Afganistan İçişleri Bakanlığı, başkent Kabil'de cuma namazı sırasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendiğini duyurdu.
Kabil'in batısındaki camide gerçekleşen patlamada en az dört kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.
Saldırıyı Taliban ya da DEAŞ henüz üstlenmedi.
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