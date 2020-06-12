Son dakika... Camiye cuma namazında bombalı saldırı

Afganistan İçişleri Bakanlığı, başkent Kabil'de cuma namazı sırasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Kabil'in batısındaki camide gerçekleşen patlamada en az dört kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

Saldırıyı Taliban ya da DEAŞ henüz üstlenmedi.