Son dakika | Canlı blog - Corona virüs dünyaya diz çöktürmeye devam ediyor! İtalya'da ölenlerin sayısı 17 bin 127'ye yükseldi
Dünyadan son dakika Corona virüs haberleri gelmeye devam ediyor. İtalya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi. Öte yandan İtalya'da ölü sayısında düşüş olması umutlandırdı.
Corona virüs için hangi ülke hangi tedbirleri alıyor? Corona virüsün tedavisi için yapılan araştırmalarda gelinen durum ne? Corona virüs ile ilgili tüm gelişmeleri anbean aktarıyoruz...
19.21: ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip corona virüs salgını için kendilerine yanlış tavsiyelerde bulunduğunu öne sürdüğü Dünya Sağlık Örgütünü (DSÖ) sert bir dille eleştirdi.
18.55: Avrupa İlaç Ajansı (EMA), bazı AB üyesi ülkelerde yeni tip corona virüs hastaları için kullanılan ilaçlarda kıtlık yaşanmaya başladığını bildirdi.
19.14: İtalya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi
19.13: New York'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir günde 731 kişi hayatını kaybederken bu rakam eyalette "en fazla ölümün yaşandığı gün" olarak kayıtlara geçti.
18.23: İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 786 artarak 6 bin 159'a yükseldi
18.07: Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkede yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısının arttığını ancak karantina ilan etmeyi düşünmediklerini söyledi.
17.58: Latin Amerika ülkesi Meksika'da, yeni tip corona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 125'e yükseldi.