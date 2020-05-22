Son dakika: Canlı blog | Corona virüs tablosu dünyada ne durumda?

Çin'in Vuhan kasabasında ortaya çıktığı düşünülen ve tüm dünyaya hızla yayılan corona virüste son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Anbean aktarıyoruz.

18.40: ABD Sağlık Bakan Yardımcısı Doktor Brett Giroir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin küresel soruşturmanın acilen başlatılması için Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) çağrıda bulundu.



18.35: İspanya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 56 artarak 28 bin 628'e çıktı.

17.59: ABD'de yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1373 artarak 96 bin 389'a yükseldi.







17.57: İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik ve sosyal etkilerini hafifletmek için 4 Mayıs'ta kademeli normalleşme sürecini başlatan hükümet, 25 Mayıs'tan itibaren yeni aşamalara geçilmesi kararı aldı.



16.34: Latin Amerika ülkesi Meksika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 420 kişi hayatını kaybetti.

17.48: Bulgaristan’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tedbirler gevşetiliyor.

16.13: İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) Başkanı Prof. Silvio Brusaferro, ülke genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını eğrisinin istikrarlı biçimde düşüş eğiliminde olduğunu söyledi.











13.13: Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bine dayandı - Kıtada yeni tip koronavirüs kaynaklı ölümler 3 bini aştı



12.36: Belçika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 276 artarak 56 bin 511'e ulaştı.

12.12: Brezilya'da demografik nedenler ve yoksulluk sebebiyle diğer ülkelere kıyasla daha fazla genç ve orta yaşlının yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) yaşamını yitirdiği bildirildi.











Brezilya resmi istatistiklerine göre, ülkede Kovid-19 kurbanlarının yüzde 69'u 60 yaş üstüyken, nisan başında yüzde 19 olan 60 yaş altı Kovid-19 ölümleri bu hafta yüzde 31'e yükseldi.



11.29: Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 30 bini aştı.