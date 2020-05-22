Son dakika: Canlı blog | Corona virüs tablosu dünyada ne durumda?
Corona virüse dair tüm dünyada gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. En çok can kaybının yaşandığı ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1373 artarak 96 bin 389'a yükseldi. Brezilya resmi istatistiklerine göre, ülkede ölenlerin yüzde 69'u 60 yaş üstüyken, nisan başında yüzde 19 olan 60 yaş altı ölümleribu hafta yüzde 31'e yükseldi. Herkesin gözü bilim insanlarından gelecek corona virüs ilacı ya da corona virüs aşısı haberinde... Gelişmeleri aktarıyoruz.
Çin'in Vuhan kasabasında ortaya çıktığı düşünülen ve tüm dünyaya hızla yayılan corona virüste son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Anbean aktarıyoruz.
18.40: ABD Sağlık Bakan Yardımcısı Doktor Brett Giroir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin küresel soruşturmanın acilen başlatılması için Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) çağrıda bulundu.
18.35: İspanya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 56 artarak 28 bin 628'e çıktı.
17.59: ABD'de yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1373 artarak 96 bin 389'a yükseldi.
17.57: İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik ve sosyal etkilerini hafifletmek için 4 Mayıs'ta kademeli normalleşme sürecini başlatan hükümet, 25 Mayıs'tan itibaren yeni aşamalara geçilmesi kararı aldı.
16.34: Latin Amerika ülkesi Meksika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 420 kişi hayatını kaybetti.
17.48: Bulgaristan’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tedbirler gevşetiliyor.
16.13: İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) Başkanı Prof. Silvio Brusaferro, ülke genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını eğrisinin istikrarlı biçimde düşüş eğiliminde olduğunu söyledi.
13.13: Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bine dayandı - Kıtada yeni tip koronavirüs kaynaklı ölümler 3 bini aştı
12.36: Belçika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 276 artarak 56 bin 511'e ulaştı.
12.12: Brezilya'da demografik nedenler ve yoksulluk sebebiyle diğer ülkelere kıyasla daha fazla genç ve orta yaşlının yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) yaşamını yitirdiği bildirildi.
Brezilya resmi istatistiklerine göre, ülkede Kovid-19 kurbanlarının yüzde 69'u 60 yaş üstüyken, nisan başında yüzde 19 olan 60 yaş altı Kovid-19 ölümleri bu hafta yüzde 31'e yükseldi.
11.29: Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 30 bini aştı.