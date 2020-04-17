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HaberlerDünya Haberleri Son dakika | Canlı blog: Corona virüste dünyada neler yaşanıyor? İşte son gelişmeler
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17.04.2020 - 18:15 | | AA / DHA / İHA

Son dakika | Canlı blog: Corona virüste dünyada neler yaşanıyor? İşte son gelişmeler

Dünya genelinde yeni tip corona virüsten iyileşen kişi sayısı 560 bini aştı. İngiltere'de, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 847 artarak 14 bin 576'ya yükseldi.

Son dakika | Canlı blog: Corona virüste dünyada neler yaşanıyor? İşte son gelişmeler

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktığı düşünülen ve tüm dünyaya yayılan corona virüste tüm dünyadan gelişmeler gelmeye devam ediyor. Vaka sayıları günden güne artarken, her ülke kendi tedbirlerini almaya devam ediyor. İşte yaşanan son gelişmeler

18.27: Kanada'da yeni tip corona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 440 arttı.

17.04: ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 296 artarak 33 bin 286'ya yükseldi.

Son dakika | Canlı blog: Corona virüste dünyada neler yaşanıyor İşte son gelişmeler


16.12: İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 847 artarak 14 bin 576 oldu.

Bakan Koca, bugünkü vaka ve can kaybı sayılarını duyurdu! İşte 17 Nisan 2020'ye ait yeni veriler...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaparak yeni rakamları bildirdi. 40 bin 270 test ve 4 bin 353 yeni vaka tespit edildiğini belirten Bakan Koca, son 24 saatte içinde 126 kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.
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