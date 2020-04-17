Son dakika | Canlı blog: Corona virüste dünyada neler yaşanıyor? İşte son gelişmeler

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktığı düşünülen ve tüm dünyaya yayılan corona virüste tüm dünyadan gelişmeler gelmeye devam ediyor. Vaka sayıları günden güne artarken, her ülke kendi tedbirlerini almaya devam ediyor. İşte yaşanan son gelişmeler

18.27: Kanada'da yeni tip corona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 440 arttı.



17.04: ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 296 artarak 33 bin 286'ya yükseldi.









16.12: İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 847 artarak 14 bin 576 oldu.