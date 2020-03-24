Son dakika - Canlı Blog | Corona virüste son gelişmeler! Dünya eve kapandı

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan Corona virüste (Covid-19) en çok hangi yaş grubunda insan hayatını kaybetti? Corona virüs için bir aşı geliştirildi mi? Dünya genelinde yaşanan tüm gelişmeleri sizler için aktarıyoruz.





18.04: Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michel Bachelet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden İran, Venezuela ve Küba gibi ülkelere yönelik yaptırımların hafifletilmesi çağrısında bulundu.



18.03: Mısır'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek için ülke genelinde kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi.