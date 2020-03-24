24.03.2020 - 18:10 | | AA / DHA
Son dakika - Canlı Blog | Corona virüste son gelişmeler! Dünya eve kapandı
Dünyadan son dakika corona virüs haberleri gelmeye devam ediyor. Salgın şu ana kadar 396 binin üzerinde insana bulaştı. 17 bini aşkın insan hayatını kaybederken, 100 bin insan hastalığı atlattı. Tüm dünyada yetkililerden tek bir uyarı geliyor: Evde kal! İşte tüm dünyadan corona virüs haberleri...
Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan Corona virüste (Covid-19) en çok hangi yaş grubunda insan hayatını kaybetti? Corona virüs için bir aşı geliştirildi mi? Dünya genelinde yaşanan tüm gelişmeleri sizler için aktarıyoruz.
18.04: Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michel Bachelet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden İran, Venezuela ve Küba gibi ülkelere yönelik yaptırımların hafifletilmesi çağrısında bulundu.
18.03: Mısır'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek için ülke genelinde kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Yaşlı vatandaşı çektiği video çok konuşulmuştu: Cezası belli olduBaşkentte hastaneye gitmek için dışarı çıkan yaşlı bir vatandaşı videoya çekip sosyal medyada paylaşan kişinin "15 gün süreyle evini terk etmemesine, bu sürenin sonunda haftanın iki günü huzurevini ziyarete gitmesine" hükmedildi.